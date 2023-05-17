Программа «Победа глазами детей» прошла в Островском районе

10:31, 17 мая 2023, ПАИ

Программа «Победа глазами детей» прошла в музее под открытым небом «Линия обороны Сталина» в деревне Холматка Островского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ученики псковской школы № 26, Москвинской школы Псковского района и школы Новой Уситвы Палкинского района посадили цветы и туи на клумбах рядом с музейным мемориалом и братскими захоронениями.

Торжественное открытие мероприятия началось церемонией выноса Знамени Победы, штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Театрализованное шоу и концерт военной песни «Солдаты на привале» продолжили мероприятие. Для зрителей выступили хореографический ансамбль «Зоренька» псковской школы № 26 и хореографический кружок Москвинской школы Псковского района «В ритме танца», танцевальная группа ПОООМС «Дети – наше будущее». Артисты исполнили народные танцы, кадриль, номера под песни о войне – «Синий платочек», «Тучи в голубом». Вокальные номера о разлуках во время войны, о памяти и любви, которые уберегли воинов на поле боя, чередовались с поэзией о верности Отчизне, о дорогах родины, о подвигах солдат-одиночек – снайперов.

После завершения концерта ребят ожидал обед в полевых условиях с солдатской кашей и театрализованное военно-прикладное упражнение «Штурмовая полоса» с имитацией стрельбы из списанного охолощенного оружия моделей периода Великой Отечественной войны: карабина Мосина, пистолета ТТ, револьвера Нагана. Его план был создан по методическому пособию Главного управления РККА от 1927. Тренером выступил Вадим Азарьев, председатель ПРОО «Западный казачий резерв», ПРП МОО «Право на оружие».