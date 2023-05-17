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Культура

В Петербурге открылась выставка псковского художника, писавшего картины без рук

Открытие выставки работ уроженца Псковской области, заслуженного художника России Леонида Птицына состоялось в новом здании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба РНБ.

Экспозиция представлена 80 картинами художника в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета. 

Фото здесь и далее: пресс-служба РНБ

На выставке также будут представлены работы художников, членов Союза художников Константина Птицына, Натальи Пальминой. Выставка включает в себя около 70 картин на тему «Война и мир», «Заповедные уголки России», «Мой Ленинград», «Цветы».

Экспозиция будет открыта до 28 мая по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, 165, корпус 2.

Напомним, Леонид Птицын - российский художник, уроженец Псковской области, заслуженный художник России. В возрасте 15 лет он лишился кистей обеих рук – их оторвало, когда разминировал родную деревню Кудеверь. Он долго тренировался и свои картины писал без рук. Он зажимал кисть между локтей и аккуратно водил ею по холсту. В 1962 году он окончил институт живописи имени И. Е. Репина.

Сегодня картины Леонида Птицына хранятся в музеях и частных коллекциях по всей России и за рубежом. Постоянная выставка картин есть и в музее-усадьбе «Рождествено».

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