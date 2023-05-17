Почти 60 псковских семей потратили маткапитал на обучение детей в автошколе

14:11, 17 мая 2023, ПАИ

56 семей в Псковской области обучили детей в автошколе на средства материнского капитала. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

По данным статистики, более 1,5 млн рублей из средств маткапитала с начала 2023 года потратили 56 семей региона для оплаты курсов по подготовке водителей.

В Соцфонде отметили, что направить маткапитал на оплату услуг автошкол можно после достижения ребенком, давшим право родителям на маткапитал, трех лет.

«Средства направляются на образование любого ребёнка в семье, даже если сертификат был получен на их брата или сестру. Однако на дату начала обучения возраст ребенка, на которого расходуются средства, не должен превышать 25 лет», - подчеркнули в фонде.

Для оплаты услуг автошкол из средств маткапитала родителям необходимо предоставить в клиентскую службу Соцфонда России договор на оказание платных услуг либо заверенную образовательной организацией копию. Оплата производится путем перечисления указанной в договоре суммы на счет учебного заведения.