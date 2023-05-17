Владимир Путин: Российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма

11:18, 17 мая 2023, ПАИ

Бойцы и командиры в ходе специальной военной операции сражаются с прямыми последователями нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин в послании всем, кто отмечает День спасения и освобождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что День спасения и освобождения занимает особое место в еврейском религиозном календаре, служит сбережению памяти о беспримерном подвиге воинов Красной армии и армий стран - союзниц по антигитлеровской коалиции, сокрушивших нацизм, спасших еврейский и другие народы от угрозы тотального уничтожения.

«И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции», - говорится в телеграмме президента РФ.

Путин выразил уверенность в том, что широкое празднование Дня спасения и освобождения и впредь будет способствовать укреплению духовных, культурных, исторических традиций российских евреев, патриотическому воспитанию молодёжи.

День спасения и освобождения - самый молодой из праздников иудаизма, который стал отмечаться в 2013 году. Он отмечается по иудейскому календарю и поэтому ежегодно выпадает на разные дни по григорианскому. В 1945 году на эту дату пришелся день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии 9 мая. В этот праздник евреи читают молитвы, принято зажигать три свечи: во славу Бога, в честь воинов-освободителей и в память о жертвах Холокоста.