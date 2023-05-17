Псковичей приглашают провести Ночь музеев в необычной обстановке

11:22, 17 мая 2023, ПАИ

19 мая в Псковском музее-заповеднике пройдёт акция «Ночь музеев». Музейщики подготовили для гостей серию событий на любой вкус, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В 18:00 в Палатах у Сокольей башни для семей с детьми откроются сразу несколько творческих мастерских, где под руководством музейных мастеров участники напишут письмо пером и чернилами, создадут открытку в стиле XIX века, познакомятся со старинной техникой украшения ткани, посетят избу потомственной сказочницы и услышат сказку на «псковском» языке.

В 20:30 гостей будет ждать интерактивная экскурсия по залам Поганкиных палат, в ходе которой участники смогут познакомиться со специальной тематической выставкой, услышать неожиданные факты и истории о жизни купца Поганкина, спрятанных им сокровищах и древнем воине. В течение Ночи музеев будут проходить сборные экскурсии по экспозиции главного здания музея-заповедника «Культура и искусство древнего Пскова», Картинной галерее и Поганкиным палатам, а также будет работать историческая игротека и кинозона. Украшением мероприятия станет концерт творческих музейных коллективов и солистов Псковского областного колледжа искусств.