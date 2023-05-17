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Общество

Псковичам рассказали об изменениях при оплате налогов

При перечислении платежей по налогам в реквизитах теперь необходимо указывать другое наименование получателя средств. Об изменении наименования получателя, подлежащего указанию при перечислении платежей, ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Так, в поле № 16 в графе «Значение», вместо «УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)» теперь необходимо указывать «Казначейство России (ФНС России)».

Остальные реквизиты получателя платежа остаются без изменений.

Номер (поля) платежного документа

Наименование (поля) реквизита платежного документа

Значение

13

Наименование банка получателя средств

«ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула»

14

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)

«017003983»

15

№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)

«40102810445370000059»

16

Получатель

«Казначейство России (ФНС России)»

17

Номер казначейского счета

«03100643000000018500»
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