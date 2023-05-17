Псковичам рассказали об изменениях при оплате налогов

12:05, 17 мая 2023, ПАИ

При перечислении платежей по налогам в реквизитах теперь необходимо указывать другое наименование получателя средств. Об изменении наименования получателя, подлежащего указанию при перечислении платежей, ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Так, в поле № 16 в графе «Значение», вместо «УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)» теперь необходимо указывать «Казначейство России (ФНС России)».

Остальные реквизиты получателя платежа остаются без изменений.