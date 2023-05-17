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Общество

Работодателей обяжут платить компенсацию и за неначисленную вовремя зарплату

У работодателей станет больше оснований для выплаты компенсаций за невыданную вовремя заработную плату. Поправки в Трудовой кодекс об этом разработал Минтруд. Документ проходит общественное обсуждение, сообщает «Российская газета».

Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если зарплата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно вовсе не начислил заработную плату, то и компенсацию работник не получит.

Например, её лишается сотрудник, восстановленный на работе по решению суда. Работодатель выплачивает ему только задолженность по зарплате, а компенсацию за задержку этих средств не платит, поскольку зарплата всё это время не начислялась. Предполагается, что работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда фактически денежные средства должны были быть получены работником.

«Это позволит повысить уровень социальных гарантий и защиты интересов работников в тех случаях, когда работодатели неправомерно недоплатили работнику или не стали производить начисления», - уточнили в Минтруде.

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