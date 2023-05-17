Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Российская актриса рассказала, почему не играет проституток в западных фильмах

Актриса театра и кино Сабина Ахмедова рассказала, что отказывается играть русских проституток в западных фильмах. Об этом она сообщила в разговоре с Hello.

Ахмедова уточнила, что, помимо участия в российских проектах, она также пробуется на роли в американских фильмах и сериалах, но пока у неё нет возможности «особенно выбирать» предлагаемые за рубежом проекты.

«Но если мне присылают сценарий, где мне в серии предстоит сыграть русскую проститутку, - отказываюсь. Я не против сыграть женщину лёгкого поведения, если в этом есть объём, какая-то энергия и возможность проявиться, но такое бывает редко», — пояснила участница сериала «Содержанки».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 мая 2023

Медведь вышел к людям в Новоржевском районе
17 мая 2023

Учитель из Великих Лук представила Псковскую область на педагогическом форуме
17 мая 2023

Псковский ансамбль прошёл отборочный тур всероссийского фестиваля «Поёт родное село»
17 мая 2023

20 мая в Пскове на ремонт закроют вторую часть Ольгинского моста
17 мая 2023

Офицерские погоны вручили сотрудникам псковского УМВД
17 мая 2023

Председатель ЦИК представила логотип единого дня голосования 2023 года
17 мая 2023

Новую детскую площадку устанавливают в парке Куньи
17 мая 2023

Какая погода будет этим летом в Псковской области, рассказала метеоролог

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...