Российская актриса рассказала, почему не играет проституток в западных фильмах

13:03, 17 мая 2023, ПАИ

Актриса театра и кино Сабина Ахмедова рассказала, что отказывается играть русских проституток в западных фильмах. Об этом она сообщила в разговоре с Hello.

Ахмедова уточнила, что, помимо участия в российских проектах, она также пробуется на роли в американских фильмах и сериалах, но пока у неё нет возможности «особенно выбирать» предлагаемые за рубежом проекты.

«Но если мне присылают сценарий, где мне в серии предстоит сыграть русскую проститутку, - отказываюсь. Я не против сыграть женщину лёгкого поведения, если в этом есть объём, какая-то энергия и возможность проявиться, но такое бывает редко», — пояснила участница сериала «Содержанки».