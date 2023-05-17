2,5 тонны макулатуры собрали в Псковской области в рамках акции «Бумажный бум»

12:18, 17 мая 2023, ПАИ

2,5 тонны макулатуры собрали сотрудники Полистовского заповедника совместно с жителями ряда муниципалитетов Псковской области, сообщается в группе заказника.

К акции присоединились жители Бежаниц, Локни и Великих Лук. Также сотрудники заповедника отметили вклад жителей деревень Цевло, Лющик и Красный Луч.

На вырученные от акции средства, 15 600 рублей, были закуплены корм и амуниция для собак. Покупки передали в пункт передержки бездомных животных в Бежаницах и в приют для бездомных животных в великолукском посёлке Веретье.

«Надеемся, наш общий небольшой вклад поможет питомцам и людям, которые содержат эти приюты. От души благодарим наших партнёров и всех участников акции «Бумажный бум - 2023»! Надеемся, в будущем году сможем повторить её с ещё большим успехом. Не выбрасывайте бумагу, сдавайте её во вторсырье, так вы участвуете в сохранении климата на Земле!» - подчеркнули в заповеднике.