Председатель ЦИК представила логотип единого дня голосования 2023 года

12:24, 17 мая 2023, ПАИ

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова представила логотип единого дня голосования 2023 года, который состоится 10 сентября 2023 года, сообщили в телеграм-канале ЦИК.

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Логотип ЕДГ-2023 она представила на обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов.

«На нём изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага – как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах», - говорится в сообщении.