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Общество

Председатель ЦИК представила логотип единого дня голосования 2023 года

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова представила логотип единого дня голосования 2023 года, который состоится 10 сентября 2023 года, сообщили в телеграм-канале ЦИК.

Логотип  ЕДГ-2023 она представила на обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов.

«На нём изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага – как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах», - говорится в сообщении.

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