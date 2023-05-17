Новую детскую площадку устанавливают в парке Куньи
В парке Куньи устанавливают новую детскую площадку, сообщил в своём телеграм-канале глава Куньинского района Олег Лебедев.
Строительство объекта стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
В прошлом году за появление площадки проголосовало большинство жителей района.
«Выполнение работ стараюсь контролировать в ежедневном режиме», - отметил Олег Лебедев.
По его словам, монтаж планируется завершить до 31 мая.
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