Новую детскую площадку устанавливают в парке Куньи

12:21, 17 мая 2023, ПАИ

В парке Куньи устанавливают новую детскую площадку, сообщил в своём телеграм-канале глава Куньинского района Олег Лебедев.

Строительство объекта стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

В прошлом году за появление площадки проголосовало большинство жителей района.

«Выполнение работ стараюсь контролировать в ежедневном режиме», - отметил Олег Лебедев.

По его словам, монтаж планируется завершить до 31 мая.