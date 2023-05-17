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Общество

Каждый третий россиянин зарабатывает на своём хобби – исследование

Каждый третий россиянин зарабатывает на своем хобби. Такие выводы следуют из исследования соцсети «Одноклассники» совместно с сервисом «Зарплата.ру», сообщает «Лента.ру».

По результатам исследования, в котором приняли участие 4 600 человек, выяснилось, что хобби есть у 92 % россиян. Из них 34 % на своём хобби зарабатывают. При этом 43 % из тех, кто зарабатывает на своих увлечениях, продают товары. Оказывают услуги — 38 %, а 9 % получают прибыль благодаря созданию контента.

«Половина участников опроса, которые зарабатывают на своих увлечениях, рассказали, что занимаются хобби более пяти лет. В топ-5 увлечений, которые приносят доход россиянам, вошли: рукоделие (35 %), рисование (10 %), садоводство (8 %), спорт (7 %) и интеллектуальные игры (6 %). В число наиболее редких хобби вошли кутюрная вышивка, декорирование стен венецианской штукатуркой, печное ремесло, судомоделизм, радиотеатр, изготовление сванской соли», — говорится в исследовании. 

По словам респондентов, получающих доход благодаря хобби, 78 % из них зарабатывают в месяц от 1000 до 10 тысяч рублей, 11 % — от 10 до 30 тысяч, 5 % — от 30 до 50 тысяч, 3 % — от 50 до 100 тысяч рублей, ещё 3 % — более 100 тысяч рублей. Больше всего удаётся заработать опрошенным в возрасте 35-44 лет (36 %), следом идут респонденты 45-55 лет (35 %) и до 34 лет (29 %).

Полученный заработок россияне тратят на дальнейшее развитие хобби, свои нужды или делают накопления.

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