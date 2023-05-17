46-летний водитель пожарной машины в Пскове скончался на рабочем месте
46-летний водитель пожарной машины в Пскове скончался на рабочем месте, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Несчастный случай произошёл с сотрудником третьей пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Псковской области.
11 мая мужчина, находясь на службе в здании пожарной части, почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал. Проведённые реанимационные мероприятия не помогли, прибывшая через 10 минут скорая констатировала смерть мужчины.
Подробности несчастного случая уточняются.
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