46-летний водитель пожарной машины в Пскове скончался на рабочем месте

12:32, 17 мая 2023, ПАИ

46-летний водитель пожарной машины в Пскове скончался на рабочем месте, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Несчастный случай произошёл с сотрудником третьей пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Псковской области.

11 мая мужчина, находясь на службе в здании пожарной части, почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал. Проведённые реанимационные мероприятия не помогли, прибывшая через 10 минут скорая констатировала смерть мужчины.

Подробности несчастного случая уточняются.