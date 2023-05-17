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Спорт

В Пскове проходит футбольный турнир «Маленькие сердца» для ребят из интернатов

В Пскове в десятый раз начался футбольный турнир «Маленькие сердца». Соревнования проходят на стадионе «Машиностроитель», передаёт корреспондент ПАИ.

В этом году в турнире участвуют две команды из младшей возрастной группы, есть средняя и старшая группы. Команды приехали из Великих Лук, Опочки, Порхова, Пскова, Печор, Красногородска. «Свои команды представили семь школ-интернатов», - уточнила заместитель председателя псковского отделения Российского детского фонда Юлия Колесова.

Ранее в Опочке прошли отборочные игры «Маленьких сердец». 

Сегодня на турнире помимо лучших команд также наградят лучшего вратаря, нападающего и защитника. 

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