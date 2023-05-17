Псковский ансамбль прошёл отборочный тур всероссийского фестиваля «Поёт родное село»

13:42, 17 мая 2023, ПАИ

Народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда» прошёл отборочный тур Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и фольклорных ансамблей «Поёт родное село». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Отборочный тур проходил в дистанционном формате. Ансамбль «Уграда» исполнил песню «Берёза белая», записанную в деревне Медли Печорского района. Текст песни опубликован в двухтомнике «Народная традиционная культура Псковской области» под редакцией А. М. Мехнецова. В старину песня «Берёза белая» исполнялась на свадебном обряде после выкупа невесты.

Теперь ансамбль «Уграда» примет участие в очном этапе фестиваля, который пройдёт 23-25 июня в Тольятти.