Островичи восстановят разрушенную вандалами площадку

16:46, 17 мая 2023, ПАИ

Местные жители собственными силами восстановят разрушенную вандалами площадку, построенную в рамках проекта ТОС в Острове. Об этом ПАИ сообщили в администрации Островского района.

«Изначально площадку ставили с большим участием местных жителей. Дети с родителями сами монтировали оборудование, сажали цветы, обустраивали клумбы. И нельзя так относиться к общественному имуществу. У нас на этот счёт кипит весь город», — прокомментировала ситуацию первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская.

Также она рассказала, что администрация не может выделить средств на ремонт площадки, поскольку она была изначально профинансирована в рамках проекта ТОС. При этом полиция уже начала поиски виновных.

Отдельно Юлия Колпинская отметила, что это не первый случай подобного вандализма в городе. Недавно были пойманы подростки, поломавшие качели в городском парке. В связи с этим администрация Островского района призывает жителей бережнее относиться к общественной собственности.

Напомним, что площадку в Острове, установленную территориальным общественным самоуправлением (ТОС), разгромили вандалы. Конкретно там были повреждены качели и срезана волейбольная сетка.