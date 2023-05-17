Островичи восстановят разрушенную вандалами площадку
Местные жители собственными силами восстановят разрушенную вандалами площадку, построенную в рамках проекта ТОС в Острове. Об этом ПАИ сообщили в администрации Островского района.
«Изначально площадку ставили с большим участием местных жителей. Дети с родителями сами монтировали оборудование, сажали цветы, обустраивали клумбы. И нельзя так относиться к общественному имуществу. У нас на этот счёт кипит весь город», — прокомментировала ситуацию первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская.
Также она рассказала, что администрация не может выделить средств на ремонт площадки, поскольку она была изначально профинансирована в рамках проекта ТОС. При этом полиция уже начала поиски виновных.
Отдельно Юлия Колпинская отметила, что это не первый случай подобного вандализма в городе. Недавно были пойманы подростки, поломавшие качели в городском парке. В связи с этим администрация Островского района призывает жителей бережнее относиться к общественной собственности.
Напомним, что площадку в Острове, установленную территориальным общественным самоуправлением (ТОС), разгромили вандалы. Конкретно там были повреждены качели и срезана волейбольная сетка.
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