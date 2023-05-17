Депутаты ЛДПР продолжают проверки школьного питания в Псковской области

15:45, 17 мая 2023, ПАИ

Депутат районного Собрания Юрий Мягков побывал в Кузнецовской школе Себежского района. В Кузнецовской школе сегодня обучается более двухсот ребят. Директор учебного заведения Наталья Гаврилова встретила депутата ЛДПР дружелюбно, от трудных вопросов не уходила. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении ЛДПР.

Юрию Мягкову показали, где дети могут помыть и высушить руки. На самом видном месте в столовой находился стенд с меню на неделю. В день приезда депутата в нём на завтрак для учащихся начальной школы значились винегрет, рассольник по-ленинградски, рыба жареная, картофельное пюре, чай и ржаной хлеб.

«Всё перечисленное я увидел и на столах ребят. Ученики рассказали, что в столовую ходят с удовольствием. Повара готовят вкусно. Блюда всегда подают теплыми. В столовой, на мой взгляд, было чисто и уютно. Однако, по словам директора, после завершения строительства пристройки к школе в новое помещение переедет и столовая. Так что пределов для совершенства нет. Напоминаю, что акция по проверке работы школьных столовых проходит по поручению председателя ЛДПР Леонида Слуцкого!» - подвел итог депутат Юрий Мягков.