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Общество

Конкурс профмастерства прошёл в красногородской школе-интернате

Конкурс профессионального мастерства прошёл среди обучающихся старших классов красногородской школы-интерната 16 мая, сообщает газета «Заря».

Конкурс проходил по пяти номинациям: «Столярное дело», «Штукатурное дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд» и «Юный повар».

Фото здесь и далее: газета "Заря"

По каждой номинации ребята получили карточки с заданиями. Например, юные повара должны были, согласно техническому заданию, приготовить салат «Мимоза», а юные сельскохозяйственные труженики – вскопать приствольные круги у яблонь и внести органическую подкормку. Результаты работы каждого участника оценивало жюри из числа педагогов.

На торжественной церемонии награждения все участники получили почётные грамоты, призы и сертификаты онлайн-магазина. А победители – денежные призы. Благодарственными письмами отмечены педагоги-наставники: Алексей Громов, Алексей Богданов, Антонина Соколова, Татьяна Ефимова, Елена Кузьмина.

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