200 тысяч доз вакцины против бешенства разложат в лесах Псковской области

16:42, 17 мая 2023, ПАИ

200 тысяч доз вакцины против бешенства диких животных доставили в Псковскую область, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Вирусвакцина для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства «Оралрабивак» была приобретена за счёт средств федерального бюджета.

Как сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области, по внешнему виду вакцина представляет собой приманки-брикеты коричневого цвета с запахом, привлекательным для плотоядных животных.

Вакцину разложат на территориях охотничьих угодий и лесополосах по всей Псковской области. Особое внимание уделят южным районам области, где регистрируется большое количество случаев бешенства.

В 2022 году было выявлено 11 случаев бешенства диких животных, а за пять месяцев этого года – три случая.