Определены лауреаты премии правительства Псковской области в области культуры

17:22, 17 мая 2023, ПАИ

Определены лауреаты премии правительства Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре региона.

Премии присуждены: Марии Ивановой – за библиотечный портал «Кабинет Валентина Яковлевича Курбатова»; Марии Лисенковой, Ларисе Малковой, Ивану Лопаеву – за цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО»; Ирине Панченко – за литературно-художественное издание – красочный календарь «Псков» (выпуски 2012-2022); Ирине Лукиной – за программу «Защитники земли русской. Его звали Матвей Кузьмин»; Борису Поткину, Марии Воробьевой – за спектакль «Букашка Мари»; Андрею Евстафьеву – за музыкальное произведение «Я из Пскова»; Олегу Цветкову – за серию цветных линогравюр, посвященных архитектурно-ландшафтному комплексу усадьбы Волышово (Порховский район Псковской области), «Волышово – жемчужина земли Псковской».