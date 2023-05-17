Госдума приняла закон о лицензировании услуг дезинфекции

18:17, 17 мая 2023, ПАИ

Госдума приняла закон о введении лицензирования услуг дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает РИА Новости.

Документ с 1 марта 2024 года относит данные услуги к лицензируемым видам деятельности. При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие такие услуги, должны будут получить лицензию не позднее 1 сентября 2024 года. После этой даты оказание данных услуг без лицензии запрещается.

Инициатором принятия закона выступил Роспотребнадзор. Необходимость введения лицензирования в этой сфере ведомство объяснило тем, что некачественная дезинфекция, дезинсекция и дератизация может нанести ущерб жизни или здоровью граждан и окружающей среде, а регулирование таких услуг не может осуществляться иными способами.

Согласно пояснительной записке, услуги дезинфекции начали активно предлагать непрофильные организации, занимающиеся клинингом, торговлей, ремонтом, строительством, перевозками и т. д. Большинство этих организаций не имеет необходимой материально-технической базы и подготовленных специалистов. В результате работы проводятся некачественно.

Это несёт прямую угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а также способствует формированию резистентных штаммов микроорганизмов, что влечёт увеличение случаев инфекций и риски вспышек инфекционных заболеваний.