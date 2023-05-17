220 детей подали заявки на участие в «Губернаторском дневнике»

17:51, 17 мая 2023, ПАИ

220 детей из Псковской области подали заявки на участие в акции «Губернаторский дневник», сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

У школьников Псковской области осталось ровно пять дней для того, чтобы стать участниками акции «Губернаторский дневник». С 1 мая в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» поступило 220 заявок на участие в проекте.

Из Пскова в юбилейном, 10-м сезоне проекта вызвались участвовать 79 школьников, из Псковского района – 37, Великих Лук – 25, Островского района – 16, Печорского района – 11, Порховского района – 9, Опочецкого района – 9, Пыталовского района – 4, Себежского района – 4, Пустошкинского района – 3, Великолукского района – 2, Дновского района – 2, Красногородского района – 2, Куньинского района – 2, Новосокольнического района – 2, Усвятского района – 2, Гдовского района – 1, Локнянского района – 1, Плюсского района – 1.

Напомним, прием бланков с оценками для участия в акции «Губернаторский дневник» проходит в Псковской области с 1 по 22 мая включительно. В последний день отослать свою заявку можно до 23:59.