Борис Елкин призвал псковичей пока не водить детей на новую площадку в Детском парке

17:56, 17 мая 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин призвал псковичей воздержаться от посещения новой площадки в Детском парке. Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.

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«Большая просьба ко всем псковичам потерпеть и пока не водить детей на новую площадку в Детском парке! Монтажные работы ещё не завершены! Во-первых, это небезопасно! Во-вторых, помимо сборки самих конструкций необходимо забетонировать основания, чтобы элементы были прочно закреплены и прослужили долго!» — написал глава города.

Также он подчеркнул, что скоро работы будут закончены и площадка будет открыта для всех желающих.