Более 43 тысяч услуг Социального фонда получили жители Псковской области

18:11, 17 мая 2023, ПАИ

С начала 2023 года отделением Социального фонда России по Псковской области жителям региона оказано более 43 тысяч услуг в беззаявительном режиме, заявила в ходе прямого эфира в Центре управления регионом управляющая отделением Наталья Мельникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Наталья Мельникова пояснила, что проактивный формат оказания госуслуг предусматривает, что региональное отделение Социального фонда оказывает услугу без фактического обращения гражданина.

«При получении какой-либо услуги фонда человек не обязан подавать заявление или направлять в ведомство подтверждающие документы. Все необходимые сведения поступают в Социальный фонд из государственных информационных систем. С начала 2023 года региональным отделением оказано более 43 тысяч услуг в автоматическом режиме», — отметила Наталья Мельникова.

Многие услуги жителям региона сегодня оказываются по факту состоявшегося жизненного события. Именно так сейчас назначаются пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты инвалидам. С начала года беззаявительно назначено более 250 пенсий по инвалидности. Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате Социальный фонд принимает по данным бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего отделение в течение пяти рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом отправляется извещение о назначенной выплате в личный кабинет на портале госуслуг либо на почту.

Помимо назначения пенсии, Социальный фонд в проактивном формате устанавливает социальные пособия гражданам с инвалидностью, например ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг.

Героям России и героям Труда ЕДВ теперь также оформляется беззаявительно. Речь идёт о героях России или героях Труда, звание которым присвоено с 1 января 2023 г.

Назначение федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД) до прожиточного минимума с 2022 г. также производится в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии.

С января в Псковской области в беззаявительном порядке установлено 1 357 ежемесячных денежных выплат инвалидам и детям-инвалидам, назначено 113 федеральных социальных доплат к пенсии.

Кроме того, в беззаявительном порядке гражданам при достижении 80-летнего возраста устанавливается выплата фиксированной части страховой пенсии в двойном размере.

Некоторые услуги семьям с детьми Социальный фонд оказывает без заявлений. В этом году фонд проактивно открыл более 1 тысячи лицевых счетов со страховым номером (СНИЛС) для новорождённых. Родителям не нужно самостоятельно обращаться в фонд с заявлением. Сведения о счёте направляются в личный кабинет мамы на портале «Госуслуги» сразу после того, как из реестра ЗАГС в систему СФР поступает информация о рождении ребёнка.

С апреля 2020 года Социальный фонд оформляет материнский капитал без обращения со стороны родителей. С этого времени в таком формате в Псковской области было выдано более 9,5 тысячи сертификатов при рождении первого и второго ребёнка, более 900 из них — в 2023 году. Сведения о появлении ребёнка, дающего право на материнский капитал, поступают в Социальный фонд из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные о том, что семье предоставлен сертификат, фиксируются в информационной системе Социального фонда и появляются в личном кабинете лица, имеющего право на маткапитал, на сайте СФР или на портале госуслуг.

По линии социального страхования также оказываются проактивные услуги. С начала 2023 года работающим жителям Псковской области проактивно оплачено более 39 517 листков нетрудоспособности, 512 отпусков по беременности и родам, а также выплачено 285 единовременных пособий при рождении ребёнка. Все пособия назначены на основе сведений, направляемых в отделение работодателями Псковской области и полученных в рамках межведомственного взаимодействия.