Новый выпуск программы «День музея» выйдет сегодня в эфире «Первого Псковского»

18:36, 17 мая 2023, ПАИ

Шестой выпуск программы «День музея» выйдет сегодня, 17 мая, на телеканале «Первый Псковский» в 19:25.

Темы выпуска:

– Псковский музей-заповедник подписал соглашение о сотрудничества с четырьмя музеями Республики Беларусь;

– в Покровской башне появился новый экспонат – макет онагра (вид пушек) XVII в.;

– преподаватели и студенты Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Репина передали в дар Псковскому музею-заповеднику свои работы, среди них – 13 картин, написанных по итогу псковских пленэров, и три скульптуры;

– фестиваль детских музейных программ прошёл в Псковском музее-заповеднике. На интерактивных площадках почти 400 школьников смогли познакомиться с историей города и выполнить разнообразные задания;

– 19 мая псковичей приглашают на «Ночь музеев». Откроет мероприятие программа для детей и взрослых в Палатах у Сокольей башни. Также участников ждёт интерактивная экскурсия по Поганкиным палатам и городская ночная экскурсия.

Также зрители узнают историю уникального памятника ювелирного искусства – блюда с резным изображением знамения Божией Матери, которую можно увидеть в экспозиции «Искусство и культура древнего Пскова».

Повтор программы «День музея» смотрите на «Первом Псковском» сегодня в 23:55 и в четверг в 11:55.