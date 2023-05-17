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Общество

«Культурные выходные» пройдут в Порховском районе

«Культурные выходные» пройдут в Порховском районе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для жителей муниципального образования будет организован цикл творческих, познавательных и культурных мероприятий. Первые из них пройдут уже 19 мая. Например, в Порховской библиотеке пройдёт интерактивный познавательно-развлекательный квест по славянской мифологии «По ту сторону реки».

Основные мероприятия в рамках «Культурных выходных» в Порховском районе пройдут с 26 по 29 мая. Это будут различные тематические выставки, спектакли Псковского театра кукол, мастер-классы ведущих преподавателей Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, а также интерактивные программы «Оружие Победы», «Псковские сказки».

Порховчан ждёт и обширная концертная программа. Для жителей района выступят Губернаторский симфонический оркестр области, ансамбль русской музыки «Псков», а также студенты Псковского областного колледжа искусств им Н. А. Римского-Корсакова.

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