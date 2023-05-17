Раздел единого налогового счёта в личном кабинете стал доступен налогоплательщикам

21:22, 17 мая 2023, ПАИ

В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России стал доступен раздел единого налогового счёта (ЕНС), сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Теперь после доработки функционала личного кабинета налогоплательщикам-физлицам доступно единое сальдо расчётов с бюджетом, детализация баланса, задолженность по видам налогов, информация о совершённых и предстоящих платежах, а также архив операций, совершённых до 2023 года.

Отметим, что актуализация сведений об отдельных налогоплательщиках ещё ведется, поэтому в случаях, когда о сумме сальдо, отраженной в личном кабинете, возникают вопросы, можно использовать кнопку в сервисе ЛК «Сообщить об ошибке» и пояснить причину своего возражения.

Напомним, что уточнить сальдо и провести индивидуальную сверку можно при личном посещении налогового органа по месту своего учёта. До проведения полной верификации меры принудительного взыскания к налогоплательщикам применяться не будут.

Помимо этого, сроки исполнения по требованиям об уплате налога увеличены с восьми дней до месяца, а до 30 июня 2023 года не начисляются пени, если налогоплательщик ошибся при формировании уведомления об исчисленных налогах или не направил его вовсе.