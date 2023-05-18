Международный день музеев отмечается 18 мая

07:00, 18 мая 2023, ПАИ

Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев, пишет calend.ru.

Праздник появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться по всему миру.

По определению ICOM, музеи являются институтами на службе у общества и его развития. А сам ICOM, созданный в 1946 году, — всемирная организация, представляющая музеи и профессионалов музейного дела. Её деятельность направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия — прошлого и будущего, материального и нематериального. Сегодня членами данной организации являются 49 тысяч членов из более чем 140 стран мира.

Каждый год, начиная с 1992 года, праздник имеет свою определенную тему, посвященную вопросам музейной деятельности, например, таким, как незаконный вывоз музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и многие другие. Так, среди тем последнего десятилетия были слоганы: «Музеи и туризм», «Музеи во имя социальной гармонии», «Музеи и Память» и т.п.

В этот день многие открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения.

Нередко к этому важному культурному событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых — «Ночь музеев», ставший в последние годы очень популярным.