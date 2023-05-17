В Пушкиногорском районе ведутся дорожные работы

22:11, 17 мая 2023, ПАИ

В Пушкиногорском районе ведутся дорожные работы, сообщается в группе «ГБУ ПО «Псковавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

На автомобильной дороге Пушкинские Горы – Носово приводится в нормативное состояние участок в Пушкинских Горах — от районной администрации до памятника А. С. Пушкину. Работы ведутся по государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонного покрытия».

Уже выполнены подготовительные работы: отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Сегодня дорожники приступили к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Впереди укрепление обочин и нанесение дорожной разметки.

В ближайшее время объект будет полностью готов, а жители Псковской области и гости региона смогут оценить результат.