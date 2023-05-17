Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Родители выплатят компенсацию учительнице за хулиганство ребёнка

Суд в Курской области обязал родителей выплатить крупную компенсацию морального вреда педагогу, которого ударил их ребёнок, сообщает корреспондент «Российской газеты».

Данное дело должно стать правовым уроком для тех пап и мам, кто не научил своих детей уважать старших и держать себя в руках. Невоспитанный ребёнок теперь может серьёзно ударить родителей по карману. В данном случае грубость ребёнка обошлась родителям в 90 тысяч рублей.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области, в иске учительница рассказала, что 29 сентября прошлого года в школе Курска «по окончании урока в классе в присутствии других несовершеннолетних учащихся между учительницей и несовершеннолетней ученицей произошёл конфликт, в ходе которого последняя замахнулась сумкой с книгами в сторону педагога и нанесла ей удар по голове, в результате которого последняя испытала сильную физическую боль».

Поскольку девочка не является лицом, достигшим возраста привлечения к административной ответственности, наказывать её не стали: рано. «При этом, как следует из мотивировочной части решения Ленинского районного суда, вина несовершеннолетней в причинении побоев педагогу полностью доказана», — подчёркивают в пресс-службе.

«Кировским районным судом Курска с несовершеннолетней, а в случае отсутствия у неё дохода или иного имущества, достаточного для возмещения ущерба, солидарно с её родителей в пользу педагога взыскана компенсация морального вреда в размере 90 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 5 тысяч рублей — всего 95 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 мая 2023

Танк Т-38 изготовили реконструкторы из Невеля
17 мая 2023

Пенсионер-велосипедист пострадал в результате ДТП в Острове
17 мая 2023

Более сотни школьников принимают участие в «Президентских состязаниях» в Пушкинских Горах
17 мая 2023

В Пушкиногорском районе ведутся дорожные работы
17 мая 2023

Татьяна Алексеева: Не победившие в конкурсе благоустройства территории не будут забыты

17 мая 2023

Псковский театр драмы поделился кадрами с репетиции премьеры спектакля «Говорит Москва»
17 мая 2023

Высокопатогенный грипп птиц выявлен в соседних с Псковом областях

17 мая 2023

«Культурные выходные» пройдут в Порховском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...