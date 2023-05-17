Родители выплатят компенсацию учительнице за хулиганство ребёнка

22:33, 17 мая 2023, ПАИ

Суд в Курской области обязал родителей выплатить крупную компенсацию морального вреда педагогу, которого ударил их ребёнок, сообщает корреспондент «Российской газеты».

Данное дело должно стать правовым уроком для тех пап и мам, кто не научил своих детей уважать старших и держать себя в руках. Невоспитанный ребёнок теперь может серьёзно ударить родителей по карману. В данном случае грубость ребёнка обошлась родителям в 90 тысяч рублей.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области, в иске учительница рассказала, что 29 сентября прошлого года в школе Курска «по окончании урока в классе в присутствии других несовершеннолетних учащихся между учительницей и несовершеннолетней ученицей произошёл конфликт, в ходе которого последняя замахнулась сумкой с книгами в сторону педагога и нанесла ей удар по голове, в результате которого последняя испытала сильную физическую боль».

Поскольку девочка не является лицом, достигшим возраста привлечения к административной ответственности, наказывать её не стали: рано. «При этом, как следует из мотивировочной части решения Ленинского районного суда, вина несовершеннолетней в причинении побоев педагогу полностью доказана», — подчёркивают в пресс-службе.

«Кировским районным судом Курска с несовершеннолетней, а в случае отсутствия у неё дохода или иного имущества, достаточного для возмещения ущерба, солидарно с её родителей в пользу педагога взыскана компенсация морального вреда в размере 90 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 5 тысяч рублей — всего 95 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.