Пенсионер-велосипедист пострадал в результате ДТП в Острове

23:10, 17 мая 2023, ПАИ

В Острове на улице 25-летия Октября около моста водитель Lada Granta допустил наезд на 70-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП велосипедист госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.