Пенсионер-велосипедист пострадал в результате ДТП в Острове
В Острове на улице 25-летия Октября около моста водитель Lada Granta допустил наезд на 70-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП велосипедист госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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