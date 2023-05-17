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Общество

Пенсионер-велосипедист пострадал в результате ДТП в Острове

В Острове на улице 25-летия Октября около моста водитель Lada Granta допустил наезд на 70-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП велосипедист госпитализирован в медучреждение.     

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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