Танк Т-38 изготовили реконструкторы из Невеля

23:37, 17 мая 2023, ПАИ

Участники военно-исторического клуба «Моторы Победы» изготовили Танк Т-38 по образцу 1936 года, сообщает корреспондент «Первого Псковского». Реконструкторы из Невеля восстанавливают автобронетехнику времён Великой Отечественной войны буквально с нуля.

Реконструкцией боевых машин занимаются невельские мастера из военно-исторического клуба «Моторы Победы». Детали для автомобилей они либо находят во время поисковых работ, либо приобретают дополнительно.

Танк-38 построен по образцу 1936 года, он лёгкий, авиадесантируемый, плавучий. Трёхтонная боевая машина способна преодолевать большие препятствия. Экипаж состоит из двух человек – командира и механика-водителя. Дмитрий Иванов, участник военно-исторического клуба, со своими коллегами оснастил танк 20-миллиметровой авиационной пушкой. Башню, бронепластины, амортизаторы и многие другие элементы реконструкторы нашли в ходе поисковых работ.

В этом году 9 Мая участники военно-исторического клуба провели автопробег по улицам Невеля, тем самым почтив память павших героев. Для реконструкторов это уже не просто увлечение, а личная история. Так, в семье Дмитрия Иванова многие родственники воевали на фронтах Великой Отечественной.

К работе над созданием техники участники клуба привлекают своих детей. Реконструкторы признаются, что занимаются этим не для себя, а прежде всего ради молодого поколения, чтобы рассказать им правду о той войне.