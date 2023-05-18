Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Танк Т-38 изготовили реконструкторы из Невеля

Участники военно-исторического клуба «Моторы Победы» изготовили Танк Т-38 по образцу 1936 года, сообщает корреспондент «Первого Псковского». Реконструкторы из Невеля восстанавливают автобронетехнику времён Великой Отечественной войны буквально с нуля.

Реконструкцией боевых машин занимаются невельские мастера из военно-исторического клуба «Моторы Победы». Детали для автомобилей они либо находят во время поисковых работ, либо приобретают дополнительно.

Танк-38 построен по образцу 1936 года, он лёгкий, авиадесантируемый, плавучий. Трёхтонная боевая машина способна преодолевать большие препятствия. Экипаж состоит из двух человек – командира и механика-водителя. Дмитрий Иванов, участник военно-исторического клуба, со своими коллегами оснастил танк 20-миллиметровой авиационной пушкой. Башню, бронепластины, амортизаторы и многие другие элементы реконструкторы нашли в ходе поисковых работ.

В этом году 9 Мая участники военно-исторического клуба провели автопробег по улицам Невеля, тем самым почтив память павших героев. Для реконструкторов это уже не просто увлечение, а личная история. Так, в семье Дмитрия Иванова многие родственники воевали на фронтах Великой Отечественной. 

К работе над созданием техники участники клуба привлекают своих детей. Реконструкторы признаются, что занимаются этим не для себя, а прежде всего ради молодого поколения, чтобы рассказать им правду о той войне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 мая 2023

Михаил Ведерников: Формальные и безразличные ответы недопустимы в работе с обращениями граждан
18 мая 2023

ВИДЕО Лоси прогуливаются в Великих Луках
17 мая 2023

Танк Т-38 изготовили реконструкторы из Невеля
17 мая 2023

Пенсионер-велосипедист пострадал в результате ДТП в Острове
17 мая 2023

Более сотни школьников принимают участие в «Президентских состязаниях» в Пушкинских Горах
17 мая 2023

В Пушкиногорском районе ведутся дорожные работы
17 мая 2023

Татьяна Алексеева: Не победившие в конкурсе благоустройства территории не будут забыты

17 мая 2023

Псковский театр драмы поделился кадрами с репетиции премьеры спектакля «Говорит Москва»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...