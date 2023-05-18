Михаил Ведерников: Формальные и безразличные ответы недопустимы в работе с обращениями граждан

00:25, 18 мая 2023, ПАИ

Для сотрудников структурных подразделений правительства Псковской области провели обучающий семинар по работе с обращениями граждан. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В 2018 году в администрацию области обратилось 7 тысяч граждан, в прошлом году — уже 25 тысяч.

«Каждый день у меня уходит от получаса до двух часов на работу с обращениями в соцсетях», — рассказал глава региона.

Михаил Ведерников поделился принципами, которым следует со времени работы в Администрации Президента. Губернатор отметил, что формальные и безразличные ответы недопустимы.

Михаил Ведерников дал ответы на самые распространённые вопросы: в течение какого времени человеку нужно дать обратную связь, что делать, если озвученную просьбу решить нельзя.

«Главное, чтобы люди чувствовали нашу сопричастность и искреннее желание решить их вопросы», — завершил свою речь глава региона.