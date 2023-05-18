Жилье с маткапиталом будут отдельно помечать в ЕГРН

08:34, 18 мая 2023, ПАИ

Социальный фонд обяжут сообщать в Росреестр информацию об использовании маткапитала при покупке жилья, чтобы служба, в свою очередь, делала пометку об этом в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), пишут «Известия».

Такой законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время депутаты комитета ГД по строительству и ЖКХ и комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Сегодня информация об использовании средств маткапитала содержится только в реестре Соцфонда. Люди не могут проверить, на что из него были направлены средства.

При этом граждане, использовавшие средства на улучшение жилищных условий, обязаны выделить в купленной квартире доли детям. Но если они этого не сделали, то пометка о такой обязанности нигде не ставится.

«Недобросовестные продавцы жилья могут выходить на сделку без упоминания о необходимости выделения долей детям, а у покупателя фактически отсутствуют надежные механизмы проверки информации», — сказал координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов.

Поэтому депутаты предлагают обязать Соцфонд сообщать в Росреестр информацию об использовании маткапиала на покупку жилья, чтобы служба, в свою очередь, делала пометку об этом в ЕГРН

