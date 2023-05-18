В трёх домах микрорайона Родина временно отключат воду
Воду планируют отключить 20 мая в нескольких домах микрорайона Родина, сообщил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.
Он пояснил, что отключение воды необходимо для проведения работ по закольцовке водопровода. Временно остаться без воды могут жители домов № 1 и № 6 на ул. Владимирской и, возможно, дома № 1 на ул. Никольской.
По данным застройщика, проводящего работы, отключение водоснабжения произойдет в девять часов утра и продлится до окончания работ.
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