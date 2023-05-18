Пенсионерка погибла в результате пожара в Пскове
Пенсионерка погибла в результате пожара в жилом доме в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло в 17:42 в Пскове на улице Шоссейной в одноэтажном жилом доме на две семьи.
В результате пожара в квартире № 3 повреждены стены и потолок. Погибшей обнаружена 79-летняя женщина.
Предварительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры. Пожарным удалось спасти жилой дом.
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