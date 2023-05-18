Более пяти тысяч псковичей установили кодовое слово для консультаций в СФР

10:33, 18 мая 2023, ПАИ

С начала года более 5 тысяч жителей Псковской области установили кодовое слово для получения персональных консультаций по телефону контакт-центра регионального отделения Социального фонда России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

С помощью кодового слова можно получить информацию, содержащую личные данные, например, сведения о размере пенсии или социальных выплат, о состоянии индивидуального лицевого счёта или об остатке материнского капитала.

Управляющий отделением Наталья Мельникова пояснила, что любой желающий может получить консультацию по общим вопросам пенсионного и социального обеспечения у операторов контакт-центра. «При этом сведения, касающиеся персональных данных граждан, сотрудники могут предоставить только после идентификации личности. Чтобы получить такую информацию, необязательно посещать клиентскую службу фонда. Установив кодовое слово, персональные сведения можно будет получить быстро и просто – по звонку», – отметила Наталья Мельникова.

Кодовым словом может быть любая комбинация из букв или цифр, слова или словосочетания. При необходимости его можно заменить. Установить кодовое слово можно онлайн через личный кабинет на сайте СФР, а также придя в клиентскую службу фонда.

Получить персональные консультации по кодовому слову можно, позвонив в контакт-центр по номеру 8-800-200 00 98.