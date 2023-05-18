Кабинет Курбатова Псковской областной библиотеки приглашает волонтёров

14:35, 18 мая 2023, ПАИ

Второй цикл общественного проекта «Цитаты из Курбатова» начинает Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова. К участию приглашаются все желающие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Итогом проекта станет сборник цитат писателя, критика, лауреата Государственной премии РФ Валентина Курбатова.

«Его проза – сокровищница наблюдений, мыслей и образов. Цитатник по его произведениям даст возможность широкой аудитории познакомиться с творческим наследием писателя, будет способствовать его популяризации, соберёт самые яркие и глубокие высказывания Валентина Яковлевича. Напомним, впервые проект стартовал в 2022 году. Результатом стали около 300 собранных добровольцами цитат», - отметили сотрудники библиотеки.

Задачей волонтёров станет чтение книг Валентина Курбатова из фонда библиотеки, выявление значимых ярких цитат, внесение их в общий перечень по темам. Желающие принять участие в проекте должны подать заявку на добровольческой платформе Добро.ру. Приём заявок продлится до 30 июня текущего года.

Предполагаемая занятость для участников проекта – один-два часа в удобные для них дни. Время работы и количество дней для участия устанавливаются индивидуально.

Напомним, что кабинет Курбатова областной библиотеки продолжает сбор материалов о писателе для размещения на тематическом портале: воспоминаний, фото- и видеоархивов, а также автографов Валентина Курбатова. Всех, кто готов поделиться воспоминаниями, фото- и видеоархивами, а также другими материалами, сотрудники библиотеки просят связаться с руководителем кабинета Курбатова Псковской областной библиотеки Марией Ивановой по e-mail: kabinetkurbatova@pskovlib.ru. После подготовки материалов состоится их публикация на портале «Кабинет Курбатова».