Около 300 высказываний собрали волонтеры в рамках проекта «Цитаты из Курбатова»

17:57, 29 сентября 2022, ПАИ

Около 300 высказываний собрали волонтеры в рамках проекта «Цитаты из Курбатова», который реализует Псковская областная универсальная научная библиотека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

С 20 мая до 1 июля все желающие могли принять участие в проекте. Волонтеры приходили в кабинет В. Я. Курбатова в областной библиотеки и выявляли, по их мнению, яркие и значимые высказывания для внесения в будущий цитатник. В итоговый сборник вошло около 300 цитат.

«Цитатник по его произведениям – возможность для широкой аудитории познакомиться с творческим наследием Валентина Яковлевича, одно из направлений популяризации его произведений», — отмечается в сообщении.

Напомним, раннее в Пскове прошел литературный спектакль «Неостывающие письма», посвящённый памяти Валентина Курбатова.