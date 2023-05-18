Ночь музеев в Изборске обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая весенне-летнему событийному календарю музея-заповедника «Изборск», проходит в медиацентре ПАИ.
Как пройдёт Ночь музеев в Изборском музее-заповеднике, какие мероприятия нельзя пропустить этим летом, как показал себя новый выставочный комплекс, сколько туристов ожидает музей в этот туристический сезон, какие новшества появятся в музее в этом году? Об этом и многом другом расскажет директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.
Также на пресс-конференции обсудят перемены, которые происходят в музее-заповеднике «Изборск», событийный календарь на ближайшие месяцы.
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