Ночь музеев в Изборске обсуждают в медиацентре ПАИ

12:34, 18 мая 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая весенне-летнему событийному календарю музея-заповедника «Изборск», проходит в медиацентре ПАИ.

Как пройдёт Ночь музеев в Изборском музее-заповеднике, какие мероприятия нельзя пропустить этим летом, как показал себя новый выставочный комплекс, сколько туристов ожидает музей в этот туристический сезон, какие новшества появятся в музее в этом году? Об этом и многом другом расскажет директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Также на пресс-конференции обсудят перемены, которые происходят в музее-заповеднике «Изборск», событийный календарь на ближайшие месяцы.