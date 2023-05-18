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Общество

Несколько вагонов с зерном сошли с рельсов в Крыму

Несколько вагонов сошли с рельсов в Крыму в результате ЧП на железной дороге, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Аксёнова.

«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет. Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами», — написал Сергей Аксенов в своём телеграм-канале.

Он добавил, что на месте ЧП работают заместитель председателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко и профильные ведомства. «Держу ситуацию на личном контроле», — отметил глава Крыма.

В пресс-службе Крымской железной дороги подчеркнули, что сход вагонов произошёл в результате вмешательства посторонних лиц. Там также добавили, что угрозы экологии нет. 

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