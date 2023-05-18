Псковский эксперт назвал приемлемые основания для эвтаназии животных

10:39, 18 мая 2023, ПАИ

Основным основанием для умерщвления животных является наличие опасности для людей. Об этом заявил начальник ГУ «Псковская городская станция по борьбе с болезнями животных» Константин Смирнов в ходе круглого стола на тему «Законопроект о «гуманной эвтаназии» бездомных животных: подводные камни и реализация на региональном уровне» в медиацентре ПАИ.

«Закон гласит, что в случае опасности имеем право применять любые способы, чтобы обеспечить безопасность людей. Агрессия у животных бывает. Из моей прежней практики: если в течение года собака покусала более двух человек, она подлежала умерщвлению, а полиция имела право в случае опасности применять табельное оружие. И такие случаи были», – отметил Константин Смирнов.

Кроме того, по его мнению, право на эвтаназию должно быть и для безнадежно больных животных. «Поверьте, ни один врач не будет усыплять животное просто так. А многочисленные бумаги отталкивают врачей, чтобы потом не ходить по судам», – прокомментировал он.

В отношении неотловленных животных он не согласен с зоозащитниками. «Человеку нет разницы: вакцинирована собака или с чипом – зубы-то остались. Считаю, что отловленных животных не надо выпускать в природу. Ведь чужих детей не бывает. Если у нас все хорошо в области – слава Богу. А если произойдёт, кто будет отвечать? А людям, которые ставят животных выше человека, рекомендую обратиться к психологу или психиатру», – категорически заявил Константин Смирнов.

Специалист также отметил, что кардинально повлиять на ситуацию может повсеместное чипирование животных.

«Мы так и практикуем: при вакцинации – чипирование бесплатно. Но народ не хочет, боится», – сказал он, подчеркнув, что каждую среду на станции чипируют и тут же вакцинируют и кошек, и собак, о чём делают отметку в паспорте животного.