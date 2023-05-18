Эксклюзивная премьера сериала «Балет» стартовала в видеосервисе Wink

11:43, 18 мая 2023, ПАИ

Эксклюзивно в видеосервис Wink (https://wink.ru/series/balet-year-2023) вышла первая серия 8-серийной психологической драмы «Балет» (18+) производства «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студии» и видеосервиса Wink сегодня, 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Ростелекома.

Режиссёром-постановщиком сериала выступил Евгений Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END, а хореографом-постановщиком стал лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава. Сериал «Балет» пополнил линейку проектов Wink Originals.

В прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс (Алла Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного балетного театра страны, куда ее пригласил новый директор (Фёдор Бондарчук). Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете, но главное — с худруком театра Андреем Прониным (Игорь Гордин) и его семьёй. Когда-то они были парой, и сейчас старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута пытается разобраться со своими внутренними сомнениями и держаться в стороне от театральных интриг, но несмотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей, далеких от искусства.

В сериале «Балет» снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.

Алла Сигалова («Рута Майерс»):

«Рута по сути делает попытку вернуться в своё прошлое — а этого никогда не надо делать, даже если очень хочется и кажется, что именно там ты найдешь то, что ищешь. Не найдёшь. Это всегда будут разочарование и боль. Нельзя вернуться туда, где ты был счастлив, где ты прожил какие-то очень яркие моменты своей жизни, потому что ты будешь ждать, что они повторятся. Но ты не встретишь людей, которых ты любил такими же, какими ты их любил 40 лет назад».

Маруся Фомина («Анна Харитонова»):

«Моя героиня очень долго трансформировалась в процессе работы над сценарием. В итоге в этой истории она решится сделать то, о чем действительно мечтала. Все современные коучи наверняка гордились бы Аней, потому что она не побоялась в какой-то момент изменить жизнь и прийти к своей цели, к своему счастью, найти себя».

Игорь Гордин («Андрей Пронин»):

«Я играю художественного руководителя театра оперы и балета. Мой герой в течение сериала проходит определенный путь от артиста балета, человека творческого до функционера, чиновника — и в этой трансформации он сам чувствует элемент предательства по отношению к профессии. Однако при этом это человек беззаветно любящий театр. Но есть и параллельная — любовная, лирическая, драматическая — линия его отношений с Рутой, главной героиней, балетмейстером, история их любви длиной в 40 лет. Я сам в последние лет десять играю в основном мерзавцев и гадов, и вдруг такой рефлексирующий персонаж. Для меня это стало большой и приятной неожиданностью».

Фёдор Бондарчук («Игорь Корнеев»):

«Русский современный и классический балет — это страсть, талант, боль, нечеловеческая работа, стремление к успеху и амбиции, короткая творческая жизнь, а значит, сжатая во времени. Концентрация желаний, стремлений в моменте там нереальная: ты должен за это время получить образование, состояться профессионально, выйти на пенсию, оставить что-то после себя, расчистить свой путь от конкурентов (ведь образные анекдоты про стекло в пуантах имеют место быть). Но одновременно со всем этим у тебя появляется новая большая “семья”: ведь как в кинематографе, так и в театре мы идем по жизни вместе с сумасшедшими людьми, женами и мужьями, склоками и разборками… И так или иначе все эти страсти переносим на сцену».

Ирина Апексимова («Алла Пронина»):

«Я играю сильную женщину, которая рядом с достаточно слабым мужчиной сражается за свою семью — за благополучие как их детей, так и своего, скажем так, не очень сильного супруга. Сражается она с небольшим даже, как мне кажется, криминальным отклонением. Плюс, это дочь высокопоставленного советского чиновника. Она была когда-то давно связана с балетом, и с ненавистной ей Рутой они даже танцевали в одной команде, где у моей героини не вышло стать суперзвездой — с тех времен в общем-то и закручивается весь сюжет сериала».

Елена Морозова («Лариса»):

«С моей героиней происходят изменения. Она отдала балету всю жизнь, и когда-то надеялась, что будет танцевать на сцене, но этого так и не произошло. Лариса просто поняла, что на конкуренцию в мире балета она не тянет и направила свою любовь к театру в административную работу — стала главой репертуарной части нашего главного балетного театра. После возвращения Руты и всеми с этим связанными событиями она находит шанс занять большую должность — и руководить она начинает уже не только театральными процессами, а людьми, причем не слишком оглядываясь на них самих. Её можно назвать злодейкой, но в сердце ее живет иллюзия и сумасшедшее переживание за театр, за свое детище, за то, чтобы сделать лучше. Она отстаивает только свой театр, потому что в жизни у нее на самом деле больше ничего нет».

В сериале «Балет» зритель увидит семь постановок, часть из них специально создана для проекта, а часть — легендарная театральная классика («Пахита», «Жизель», «Лебединое озеро»), снятая группой сериала в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и Михайловском театре. В съемках приняли участие балетные труппы ведущих театров страны — театра «Балет Москва», Театра балета Бориса Эйфмана, а также солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбль «Березка».

По инициативе автора идеи и одного из шоураннеров сериала Алексея Киселёва главный спектакль «Балета», разработанный хореографом Владимиром Варнавой совместно с режиссёром-постановщиком Евгением Сангаджиевым, вошел в репертуар театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под названием «О природе». Это первый случай в истории российского кино — когда созданное специально для экрана художественное произведение вошло в реальный театральный репертуар.

Премьера сериала «Балет» (https://wink.ru/series/balet-year-2023) состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink («Ростелеком»), новые эпизоды будут выходить по четвергам.

В ролях: Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры: Алексей Киселёв, Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая, Александр Косарим, Антон Володькин

Режиссер-постановщик: Сангаджиев

Креативные продюсеры: Алексей Киселёв, Татьяна Долматовская, Сима Ореханов

Исполнительный продюсер: Настасья Гомиашвили, Лилия Чекстер

Линейный продюсер: Евгения Шалагина

Директор: Сергей Груданов

Директор по производству «НМГ Студии»: Максим Аджави

PR: Art Pictures Motion, Kisa Communications

Оператор-постановщик: Игорь Киселёв

Автор идеи: Алексей Киселёв

Сценарий: Лев Мурзенко, Сима Ореханов, Анастасия Корецкая, Евгений Сангаджиев, Владислав Каптур

Шоураннеры: Алексей Киселёв, Анастасия Корецкая, Сергей Бондарчук

Хореограф: Владимир Варнава

Художник-постановщик: Андрей Белан

Грим: Елена Ваховская

Костюмы: Наталья Туровникова, Юля Чичканова

Кастинг-директор: Ася Смекалова, Ноза Абдулвасиева, Мария Гоготова

Продакшн-продюсер: Оксана Кравчук

Пост-продакшн: Константин Гурьянов, Диана Петренко, Ирина Хан

Звукорежиссер: Павел Дореули

Композитор: Олег Карпачев

Колорист: Тимофей Голобородько

Режиссеры по планированию: Мария Либова, Екатерина Молочная

Вторые режиссеры: Ярослав Мартьянов, Анна Грачева и Екатерина Лапошина

Ассистенты продюсеров: Наринэ Калеян, Анна Воронова, Юлия Волович

Wink (https://wink.ru/) — цифровой видеосервис «Ростелекома», входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.

Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Он доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке.

Wink — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Tele2, также представлен в подписках VK Combo и «Огонь» ГПБ.

«Студия Видеопрокат» основана в 2019 году продюсером и актером Сергеем Бондарчуком и продюсером Алексеем Киселёвым. Дебютными проектами Компании стали первый сериал Фёдора Бондарчука ПСИХ (https://www.kinopoisk.ru/series/1311065/) и 8-серийный HAPPY END (https://www.kinopoisk.ru/series/1328036/) — первый российский проект об индустрии Webcam. В 2021 году стало известно о сделке first look deal, которую «Студия Видеопрокат» заключила с «НМГ Студией» сроком на три года. В рамках этого сотрудничества запланирована разработка не менее 30 проектов (включающих не менее восьми сериалов и два полнометражных фильмов в год) с гарантированным запуском в производство не менее шести проектов.

Весной этого года в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск» состоялась премьера нового сериала Фёдора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой АКТРИСЫ (https://www.kinopoisk.ru/series/5020984/) совместного производства «Студии Видеопрокат», Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии. Также продюсеры Компании запустили направление документального кино — первым проектом станет 8-серийный «THE BIG FIGHT» об MMA (смешанных боевых искусствах) при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), шоураннером которого выступит Сергей Бондарчук (премьера состоится в 2023 году эксклюзивно в видеосервисе Wink).

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