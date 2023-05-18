Михаил Ведерников поблагодарил музейных специалистов за бережное сохранение связи времён и поколений

11:13, 18 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников музеев региона с профессиональным праздником, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства.

В области работает более 60 федеральных, государственных, муниципальных, ведомственных музеев, отделов краеведения и выставочных площадок. «Следить и держать в безупречном порядке такое большое хозяйство – очень непростой, но вместе с тем очень нужный, интересный и увлекательный труд, – отметил глава региона. – Вы изучаете экспонаты, реставрируете богатое культурное наследие, бережно храните невидимую связь времен и поколений. Большое внимание уделяете популяризации наших музеев: постоянно обновляете экспозиции, создаете интересные проекты, проводите творческие встречи, мастер-классы, экскурсии и даже концерты».

Михаил Ведерников подчеркнул, что ему приятно видеть, «с каким неравнодушием, колоссальной самоотдачей и искренней любовью вы трудитесь. Как ваши энтузиазм и эмоции передаются посетителям и зажигают в их глазах интерес и любопытство».

«Благодаря вам самые простые экспонаты рассказывают людям удивительные истории из прошлого, позволяя прикоснуться к прекрасному, познакомиться с уникальной культурой и творчеством Псковской земли. Благодарю вас за неизменную верность и преданность избранному делу. Желаю сохранить этот огонь творчества, исследования, любопытства в ваших сердцах. Чтобы коллекции музеев всегда пополнялись, а внимательных и чутких посетителей приходило все больше! Счастья вам, добра, благополучия, крепкого здоровья, успехов и творческого вдохновения!» – пожелал губернатор.