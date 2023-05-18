Фестиваль автомототуризма «Русские дороги» ждет гостей в Изборске 3 и 4 июня

11:41, 18 мая 2023, ПАИ

Единственный путешествующий в России фестиваль автомототуризма «Русские дороги» пройдёт для его участников с 1 по 8 июня в Изборске. Для гостей фестиваль будет открыт 3 и 4 июня. Именно в эти числа на фестивале проводится традиционная живая выставка «Жизнь на колёсах». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Выставка даёт уникальную возможность прикоснуться к огромному миру автомотопутешествий! Не просто прикоснуться, а погрузится в тёплую атмосферу, пропитанную любовью к автомотопутешествиям. Потому что выставка, это весь фестиваль, а не какая-то определённая его площадка», - рассказал организатор фестиваля Александр Серебряков.

По словам организаторов, гости смогут познакомиться с разными видами автотуризма, пообщаться в живую с их владельцами, послушать выступления бывалых авто путешественников, увидеть новинки от производителей как средств для автомотопутешествий, так и инвентаря для них, а также приобрести товары с традиционной фестивальной скидкой.

Гостей фестиваля ждут конкурсы с ценными призами от производителей товаров для путешествий и организаторов. Для детей будут организованы конкурсы с призами и разные мастер-классы. Также для посетителей состоится дегустация туристической еды и чаепитие из фестивального царь-самовара.

«Приезжайте и прикоснитесь к удивительному и большому миру автомотопутешествий и возможно вы тоже захотите стать частью нашей большой и дружной семьи автомотопутешественников», - отметили организаторы.

3 июня с 10:00 до 19:00. 4 июня с 10:00 до 17:00. Посещение фестиваля платное. Билет действует оба дня. Детям до 14 лет вход бесплатный. Машина остаётся на гостевой парковке. Плата за это не взимается.