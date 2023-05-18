Заключительный тур чемпионата по баскетболу пройдёт в Великих Луках 30-31 мая
Заключительный тур чемпионата Великих Лук по баскетболу 3х3 пройдёт 30-31 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.
Соревнования пройдут в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.
«И снова команды сыграют свои игры по всем правила баскетбола 3х3», — отметили в федерации.
Чемпионат по баскетболу 3х3 будет проходить в течение всего 2023 года с перерывом на лето, а в декабре 2023 года пройдёт «Финал восьми».
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