Заключительный тур чемпионата по баскетболу пройдёт в Великих Луках 30-31 мая

17:13, 18 мая 2023, ПАИ

Заключительный тур чемпионата Великих Лук по баскетболу 3х3 пройдёт 30-31 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

«И снова команды сыграют свои игры по всем правила баскетбола 3х3», — отметили в федерации.

Чемпионат по баскетболу 3х3 будет проходить в течение всего 2023 года с перерывом на лето, а в декабре 2023 года пройдёт «Финал восьми».