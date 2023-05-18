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Общество

Форум молодёжных избирательных комиссий открылся в Пскове

Форум молодёжных избирательных комиссий открылся в Пскове сегодня, 18 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Мероприятие проходит на базе спортивно-туристического комплекса «Раздолье» с 18 по 19 мая с участием представителей молодежи из 29 субъектов РФ и Белоруссии. Общее количество участников – 112 человек.

В нем примут участие председатель ЦИК РФ Элла Памфилова (в формате видеоприветствия), губернатор Псковской области Михаил Ведерников, руководитель направления по работе с блогерами АНО «Диалог Регионы» Ксения Гарькавенко, бизнес-тренер, профессиональный коуч, сооснователь пространства для развития «Ежевика» Ирина Владимирова и другие.

При поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) на площадке молодёжного мероприятия впервые разыграют гранты в рамках Всероссийского грантового конкурса. Молодёжь от 18 до 35 лет будет иметь возможность презентовать свои идеи и готовые проекты, а также рассчитывать на финансовую поддержку.

Партнёрами Форума молодёжных избирательных комиссий являются: правительство Псковской области, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, ЗАО «ЗЭТО», спортивно-развлекательный комплекс «Раздолье», ООО «Лазер Крафт».

Напомним, что Избирательная комиссия Псковской области проводит Форум молодёжных избирательных комиссий с 2019 года. Он посвящён развитию социальных компетенций молодёжи, повышению их правовой культуры и гражданской ответственности, поддержке инициатив молодых избирателей.

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