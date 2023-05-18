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Общество

Вопросы благоустройства округа №6 в Пскове обсудили в ходе депутатского выезда

Контрольный депутатский выезд в округ № 6 состоялся в Пскове. В нём приняли участие депутат Псковской городской Думы по этому округу Евгений Васильев, председатель ПГД Александр Гончаренко, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий, директор управляющей компании «Микрорайон № 2+» Дмитрий Гусаков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Не так давно во дворе дома № 14 на Рижском проспекте была установлена детская площадка по просьбам местных жителей. На очереди - решение остальных проблем этого двора. Так, жильцов дома не устраивает, что часть дворовой территории занимает неизвестно кому принадлежащий старый гараж.

«Для начала необходимо выяснить, выделялось ли место под этот гараж. Скорее всего, оно не выделялось. В контрольном управлении можно проконсультироваться по вопросу о сносе гаража. В этом случае убрать его будет должна управляющая компания, если такое решение примут собственники», - пояснил Александр Грацкий.

Участники выезда также осмотрели территорию бывшего рынка на Четырёх углах и обсудили варианты её благоустройства. «Этот участок очень подходит для того, чтобы сделать здесь что-то красивое. Сейчас он выглядит неприглядно, но можно тут сделать, например, красивый парк», - предложил Евгений Васильев.

По словам Александра Грацкого, привести территорию в порядок можно через нацпроект «Жильё и городская среда». Каждый год через этот нацпроект в Пскове благоустраивают общественные пространства, устанавливают детские площадки и спортивные комплексы. Голосование жителей за объекты следующего года проходит прямо сейчас. Территорию бывшего рынка планируется выставить на голосование в следующем году. Если она победит, то работы начнутся в 2025 году.

У жителей дома № 15 на улице Киселева самая главная проблема - состояние асфальтового покрытия во дворе. Местная жительница рассказала, что из-за многочисленных ям, в которых зимой замерзают лужи, в январе этого года она упала и оказалась пациенткой травмпункта.

Выяснилось, что капремонт этого двора запланирован на 2025 год, но в самое ближайшее время там будут произведены грейдирование и ямочный ремонт.

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