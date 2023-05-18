В аэропорту Пскова ликвидировали условных террористов

12:30, 18 мая 2023, ПАИ

17 мая в аэропорту Пскова прошла антитеррористическая тренировка, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В тренировке приняли участие региональные управления ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС России, а также Министерства обороны.

Оперативный штаб проверил готовность сил и средств оперативной группы, отработаны практические действия по оцеплению и блокированию объектов.

По замыслу, трое вооружённых людей под видом работников аэропорта проникли в зону транспортной безопасности аэропорта для совершения диверсионно-террористического акта. При попытке задержания преступники оказали вооружённое сопротивление. Благодаря действиям силовых структур террористический акт был пресечён.