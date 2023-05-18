В аэропорту Пскова ликвидировали условных террористов
17 мая в аэропорту Пскова прошла антитеррористическая тренировка, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
В тренировке приняли участие региональные управления ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС России, а также Министерства обороны.
Оперативный штаб проверил готовность сил и средств оперативной группы, отработаны практические действия по оцеплению и блокированию объектов.
По замыслу, трое вооружённых людей под видом работников аэропорта проникли в зону транспортной безопасности аэропорта для совершения диверсионно-террористического акта. При попытке задержания преступники оказали вооружённое сопротивление. Благодаря действиям силовых структур террористический акт был пресечён.
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