На ночную экскурсию «Истории Пскова под звёздным небом» приглашают псковичей

12:26, 18 мая 2023, ПАИ

На экскурсию «Истории Пскова под звёздным небом» приглашают псковичей 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Ночная экскурсия начнётся в 23:00. Её участники пройдут по самой древней части Пскова от Поганкиных палат до Кремля и узнают, как знакомые всем места назывались много сотен лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуются «юнесковскими» 500-летними храмами, вспомнят их названия и остановятся перед белоснежным Троицким собором.