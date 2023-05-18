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Культура

На ночную экскурсию «Истории Пскова под звёздным небом» приглашают псковичей

На экскурсию «Истории Пскова под звёздным небом» приглашают псковичей 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Роман Дмитриев

Ночная экскурсия начнётся в 23:00. Её участники пройдут по самой древней части Пскова от Поганкиных палат до Кремля и узнают, как знакомые всем места назывались много сотен лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуются «юнесковскими» 500-летними храмами, вспомнят их названия и остановятся перед белоснежным Троицким собором.

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